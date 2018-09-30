«Сочи» разгромил «Чертаново», команды обогнали лидеров ФНЛ по количеству голов

Футболисты «Сочи» нанесли крупное поражение ФК «Чертаново» в матче 14-го тура Футбольной национальной лиги

Встреча, прошедшая на стадионе «Авангард» в Домодедове, завершилась со счетом 2:6. В составе «Сочи» дубль оформил Максим Барсов (30-я и 46-я минута) и по разу отличились Иван Соловьев (40), Николай Обольский (90) и Игорь Горбунов (91), еще один мяч в свои ворота забил защитник хозяев поля Дмитрий Редькович (67). Авторами голов «Чертаново» стали форварды Владислав Сарвели (36) и Дмитрий Цыпченко (87).

Этот результат стал лучшим в лиге — обе команды довели количество голов до 25 (у лидера турнирной таблицы ФНЛ «Томи» 22 гола на счету). В активе обеих команд по 20 очков, «Сочи» расположился на 7-й строчке турнирной таблицы, «Чертаново» находится строчкой ниже.

В следующем туре сочинцы 6 октября дома сыграют с владивостокским «Лучом».