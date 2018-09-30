ФК «Кубань» на выезде обыграл «Анапу»

Краснодарский край

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Футболисты «Кубани» обыграли «Анапу» в матче 20-го тура Кубка губернатора Краснодарского края

Встреча, прошедшая на поле школы № 7 в станице Анапской, завершилась со счетом 0:1. Единственный гол встречи на 20-й минуте забросил нападающий «Кубани» Максим Варнавский.

В следующем туре желто-зеленые 7 октября примут новороссийский «Черноморец-Д».

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