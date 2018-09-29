Московский «Локомотив» обыграл ФК «Ахмат»

Чечня

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В Москве 29 сентября футбольный клуб «Ахмат» на выезде сыграл с «Локомотивом»

Матч прошел в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Грозненский клуб проиграл со счетом 2:0. На 81-й минуте гол забил Мануэл Фернандеш, второй мяч в ворота «Ахмата» в дополнительное время забил Рифат Жемалетдинов.

Следующий матч «Ахмат» проведет 7 октября против ФК «Анжи».

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Московский «Локомотив» обыграл ФК «Ахмат»
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