Московский «Локомотив» обыграл ФК «Ахмат»

В Москве 29 сентября футбольный клуб «Ахмат» на выезде сыграл с «Локомотивом»

Матч прошел в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Грозненский клуб проиграл со счетом 2:0. На 81-й минуте гол забил Мануэл Фернандеш, второй мяч в ворота «Ахмата» в дополнительное время забил Рифат Жемалетдинов.

Следующий матч «Ахмат» проведет 7 октября против ФК «Анжи».