Московский «Локомотив» обыграл ФК «Ахмат»
Чечня Маша Волобуева
В Москве 29 сентября футбольный клуб «Ахмат» на выезде сыграл с «Локомотивом»
Матч прошел в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Грозненский клуб проиграл со счетом 2:0. На 81-й минуте гол забил Мануэл Фернандеш, второй мяч в ворота «Ахмата» в дополнительное время забил Рифат Жемалетдинов.
Следующий матч «Ахмат» проведет 7 октября против ФК «Анжи».
Прощание с «Куколкой», балет «Анна Каренина», фильм о Ван Гоге
и другие события Краснодара с 28 по 30 сентября
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.