Россия подала заявку на проведение чемпионата мира по волейболу в 2022 году

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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подала заявку на проведение в России мужского чемпионата мира в 2022 году

Об этом сообщил гендиректор ВФВ Александр Яременко. По его словам, в заявке города пока не указываются

«До конца года мы должны сделать презентацию и проект проведения чемпионата мира. Скорее всего, будем презентовать наш проект на конгрессе Международной федерации волейбола (ФИВБ) в середине ноября в Канкуне», — сказали Яременко.

По его словам, на конгрессе ФИВБ может решиться вопрос о месте проведения турнира. Яременко отметил, что подача заявок проходит в закрытом режиме, но известно, что есть еще две заявки, сообщает RT.

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