Чемпионат Адыгеи по рафтингу пройдет по новым правилам

Майкопском районе 30 сентября состоится открытый чемпионат Адыгеи по рафтингу, посвященный предстоящему 5 октября Дню Республики

В этом году соревнования пройдут по новым правилам, сообщил порталу Юга.ру президент федерации рафтинга и гребного слалома Адыгеи Петр Фешин.

«Состязаться спортсмены будут в трех дисциплинах. Начнутся они длинной гонке, которая обычно закрывает соревновательный этап. Затем участники чемпионата будут соревноваться в слаломе. А параллельный спринт мы заменили более усложненной дисциплиной RX», — отметил Петр Фешин.

Водные трассы будут проложены на реке Белая в районе станицы Даховская. Ожидается, что в соревнованиях примут участие 6 команд рафтов-шестерок и рафтов-четверок мужских и женских команд из Адыгеи и Краснодарского края. В ходе торжественного открытия чемпионата они почтут память своего друга и земляка Алексея Коробейникова, который погиб в 2016 году в Кабардино-Балкарии при сплаве, спасая туристку.

По итогам соревнований будут определены победители в каждой дисциплине. Они будут награждены дипломами. Экипаж, занявший первое место в многоборье, награждается Кубком и ценным призом.