В Сочи в гараже одной из команд «Формулы-1» произошел пожар

В Сочи накануне старта 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России 28 сентября в боксах одной из команд начался пожар

Возгорание произошло в боксах команды «Хаас» ночью. Огонь быстро потушили, однако сгорели два комплекта покрышек для Кевина Магнуссена. По предварительным данным, пожар произошел из-за электронного блока контроля температуры термочехлов. Когда сгорел первый комплект, пламя перешло на соседний.

Команда уже направила запрос на получение двух запасных комплектов шин, сообщает RT.