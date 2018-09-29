В Сочи в гараже одной из команд «Формулы-1» произошел пожар
Краснодарский край Маша Волобуева
В Сочи накануне старта 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России 28 сентября в боксах одной из команд начался пожар
Возгорание произошло в боксах команды «Хаас» ночью. Огонь быстро потушили, однако сгорели два комплекта покрышек для Кевина Магнуссена. По предварительным данным, пожар произошел из-за электронного блока контроля температуры термочехлов. Когда сгорел первый комплект, пламя перешло на соседний.
Команда уже направила запрос на получение двух запасных комплектов шин, сообщает RT.
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