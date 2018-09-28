Сергей Сироткин поделился впечатлениями от российского этапа «Формулы-1» в Сочи

Российский пилот Williams о сочинской трассе «Формулы-1»

На болиде «Формулы-1» Сергей здесь еще не выступал, но имел опыт пилотирования на «Сочи Автодроме» в качестве пилота гоночной серии GP2 несколько лет назад.

«Уик-энд обещает быть особенным. С того момента, как в Сочи стали принимать Гран-при, я не раз выступал здесь в GP2, но это, конечно, совсем не то, что приехать сюда в статусе гонщика "Формулы-1".

Я уже чувствую к себе повышенное внимание, ощущаю колоссальную поддержку — все это очень приятно, особенно в той ситуации, в какой оказалась команда Williams в нынешнем сезоне. Здесь у нас гораздо больше мероприятий, и пусть с этим сложнее справляться, я, все же, стараюсь взять от ситуации максимум и получить от нее дополнительный заряд энергии. Для меня большое удовольствие находиться здесь и выступать перед своими соотечественниками», — поделился впечатлениями Сироткин на пятничной пресс-конференции в рамках российского этапа «Формулы-1» в Сочи.

В первой сессии свободных заездов Сергей показал 18-е время, а во второй был 19-ым. Несмотря на это, россиянин оба раза оказался быстрее своего напарника Лэнса Стролла.

Напомним, в субботу в 15:00 по московскому времени состоится квалификация. Гонка Гран-при России «Формулы-1» состоится в воскресенье в 14:00.