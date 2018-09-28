Туапсинский порт за лето купил для сотрудников 90 путевок в санатории

Партнерский Краснодарский край

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Туапсинский морской торговый порт в 2018 году во время летней оздоровительной программы приобрел 90 путевок в лечебно-оздоровительные учреждения

Общая стоимость составила 4,3 млн рублей. Из них 2,4 млн рублей направили на покупку для детей сотрудников 46 путевок во всероссийский детский центр «Орленок» и в лечебно-оздоровительный комплекс «Белая Русь», сообщили в пресс-службе ТМТП.

Еще 1,9 млн рублей выделили на приобретение 44 семейных путевок. Сотрудники порта смогли отдохнуть в здравницах Краснодарского края по санаторной оздоровительной программе «Мать и дитя».

Деньги выделили из бюджета порта, предусмотренного на социальные расходы для поддержки сотрудников предприятия.

Курорты и туризм Порты Туапсинский район
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