В Минтруде рассказали, что не планируют менять формулу расчета пенсий

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Минтруд 28 сентября опроверг сообщения СМИ об изменении формулы расчета пенсий

Минтруд объяснил, что значит улучшение «основных параметров распределительного компонента пенсионной системы, учитывающих демографические и экономические условия». По их словам, речь идет о новом порядке индексаций пенсий с 2019 года, сообщает RT.

Новый порядок необходим из-за проведения пенсионной реформы. Информацию подтвердили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как сообщали Юга.ру, 28 сентября «Ведомости» предположили, что правительство планирует изменить формулу расчета страховых пенсий.

Деньги Министерство труда и социальной защиты России Пенсии

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