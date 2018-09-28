В Минтруде рассказали, что не планируют менять формулу расчета пенсий

Минтруд 28 сентября опроверг сообщения СМИ об изменении формулы расчета пенсий

Минтруд объяснил, что значит улучшение «основных параметров распределительного компонента пенсионной системы, учитывающих демографические и экономические условия». По их словам, речь идет о новом порядке индексаций пенсий с 2019 года, сообщает RT.

Новый порядок необходим из-за проведения пенсионной реформы. Информацию подтвердили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как сообщали Юга.ру, 28 сентября «Ведомости» предположили, что правительство планирует изменить формулу расчета страховых пенсий.