На Ставрополье мужчина пилил ветки деревьев, упал на торчащий прут и умер

В Буденновском районе Ставропольского края проводится проверка по факту гибели мужчины

Следствие установило, что 52-летний местный житель в селе Прасковее в огороде пилил ветки деревьев, стоя на лестнице. В какой-то момент мужчина упал на торчащий металлический прут, к которому привязывали собаку. Он скончался на месте.

Тело сына нашла пожилая женщина и вызвала скорую.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Проводится проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.