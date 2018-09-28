На Ставрополье мужчина пилил ветки деревьев, упал на торчащий прут и умер

Ставропольский край

Распечатать

В Буденновском районе Ставропольского края проводится проверка по факту гибели мужчины

Следствие установило, что 52-летний местный житель в селе Прасковее в огороде пилил ветки деревьев, стоя на лестнице. В какой-то момент мужчина упал на торчащий металлический прут, к которому привязывали собаку. Он скончался на месте.

Тело сына нашла пожилая женщина и вызвала скорую.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Проводится проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

© Фото пресс-службы СУ СК РФ по Ставропольскому краю
© Фото пресс-службы СУ СК РФ по Ставропольскому краю
Следственный комитет смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Минтруде рассказали, что не планируют менять формулу расчета пенсий
В Сочи после исчезновения 12-летней девочки возбудили уголовное дело
В Краснодаре двое мужчин попытались получить 20 млн рублей от компаньона за непривлечение его к уголовной ответственности
В Адыгее министры пришли на работу в национальных костюмах
На Кубани будут судить группу, делавшую закладки из ненастоящих наркотиков
Силовики заявили об убийстве боевика в Дагестане

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале