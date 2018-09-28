На Ставрополье мужчина пилил ветки деревьев, упал на торчащий прут и умер
Ставропольский край Валерия Дульская
В Буденновском районе Ставропольского края проводится проверка по факту гибели мужчины
Следствие установило, что 52-летний местный житель в селе Прасковее в огороде пилил ветки деревьев, стоя на лестнице. В какой-то момент мужчина упал на торчащий металлический прут, к которому привязывали собаку. Он скончался на месте.
Тело сына нашла пожилая женщина и вызвала скорую.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Проводится проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
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