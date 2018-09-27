Россия примет чемпионат мира по хоккею 2023 года

На конгрессе Международной федерации хоккея 27 сентября приняли решение о том, что 87-й чемпионат мира по хоккею в 2023 году состоится в Санкт-Петербурге

Об этом сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

«Все решено, достигнуты договоренности между тремя федерациями. Чемпионат мира 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге», — цитирует ТАСС главу ФХР.

Он добавил, что в 2024 году мировое первенство пройдет в Чехии, в 2025 году — в Швеции.

В пресс-службе ФХР сообщили, что специально к этому событию в Севрной столице построят новую арену на 22 тыс. мест.

Санкт-Петербург примет ЧМ в третий раз. Ранее турнир проходил в 2000 и 2016 годах, передает RT.