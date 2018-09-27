Под Туапсе столкнулись два грузовика

В Туапсинском районе 26 сентября произошла авария с двумя грузовиками

ДТП случилось в 14:10 в селе Кирпичном на трассе Майкоп — Туапсе. По предварительным данным, 33-летний водитель грузовика MAN не выдержал боковой интервал и врезался во встречный автомобиль MAN под управлением 37-летнего мужчины.

В результате аварии никто не пострадал, обстоятельства уточняются, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.