Под Туапсе столкнулись два грузовика

Краснодарский край

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В Туапсинском районе 26 сентября произошла авария с двумя грузовиками

ДТП случилось в 14:10 в селе Кирпичном на трассе Майкоп — Туапсе. По предварительным данным, 33-летний водитель грузовика MAN не выдержал боковой интервал и врезался во встречный автомобиль MAN под управлением 37-летнего мужчины.

В результате аварии никто не пострадал, обстоятельства уточняются, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Аварии ДТП Туапсинский район
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