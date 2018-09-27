Минтруд собирается отказаться от использования термина «инвалид» — «Известия»

Вся Россия

Распечатать

Российские чиновники намерены заменить слово «инвалиды» термином, отражающим правозащитную модель госполитики в отношении людей с ограниченными возможностями

В 2018 году госзадание на научно-исследовательскую работу по этому вопросу направят Федеральному бюро медико-социальной экспертизы, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты России. Эту тему также обсудят с общественными организациями инвалидов.

В Минтруде собираются отказаться от общепринятого перевода словосочетания «persons with disabilities» и убрать термин «инвалид» из Федерального закона «О соцзащите инвалидов».

Читайте также:

Кроме того, министерство занимается проработкой идей, как увеличить число квалифицированных переводчиков жестового языка и профессиональных тифлокомментаторов — специалистов, которые транслируют на языке жестов новости и фильмы.

По мнению экспертов, изменение формулировки должно изменить восприятие людей и повлечь за собой создание системы интеграции в общество граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщали Юга.ру, в мае в России предложили разрешить инвалидам парковаться под знаком «Стоянка запрещена», а инвалидам III группы дать право устанавливать на машину знак «Инвалид».

Инвалиды Министерство труда и социальной защиты России
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Кабардино-Балкарии в ущелье упал 50-летний парапланерист
В Курганинском районе поезд столкнулся с легковушкой
Под Краснодаром на трассе М4 «Дон» открыли развязку
Минтруд собирается отказаться от использования термина «инвалид» — «Известия»
В Армавире два вооруженных человека в медицинских масках ограбили продуктовый магазин
Патриарху Кириллу присвоили звание почетного профессора КубГУ

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале