Минтруд собирается отказаться от использования термина «инвалид» — «Известия»
Российские чиновники намерены заменить слово «инвалиды» термином, отражающим правозащитную модель госполитики в отношении людей с ограниченными возможностями
В 2018 году госзадание на научно-исследовательскую работу по этому вопросу направят Федеральному бюро медико-социальной экспертизы, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты России. Эту тему также обсудят с общественными организациями инвалидов.
В Минтруде собираются отказаться от общепринятого перевода словосочетания «persons with disabilities» и убрать термин «инвалид» из Федерального закона «О соцзащите инвалидов».
Кроме того, министерство занимается проработкой идей, как увеличить число квалифицированных переводчиков жестового языка и профессиональных тифлокомментаторов — специалистов, которые транслируют на языке жестов новости и фильмы.
По мнению экспертов, изменение формулировки должно изменить восприятие людей и повлечь за собой создание системы интеграции в общество граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Как сообщали Юга.ру, в мае в России предложили разрешить инвалидам парковаться под знаком «Стоянка запрещена», а инвалидам III группы дать право устанавливать на машину знак «Инвалид».
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