Минтруд собирается отказаться от использования термина «инвалид» — «Известия»

Российские чиновники намерены заменить слово «инвалиды» термином, отражающим правозащитную модель госполитики в отношении людей с ограниченными возможностями

В 2018 году госзадание на научно-исследовательскую работу по этому вопросу направят Федеральному бюро медико-социальной экспертизы, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты России. Эту тему также обсудят с общественными организациями инвалидов.

В Минтруде собираются отказаться от общепринятого перевода словосочетания «persons with disabilities» и убрать термин «инвалид» из Федерального закона «О соцзащите инвалидов».