МВД предложило разрешить инвалидам парковаться под знаком «Стоянка запрещена»

В России предложили разрешить инвалидам парковаться под знаком «Стоянка запрещена», а инвалидам III группы дать право устанавливать на машину знак «Инвалид»

МВД разработало соответствующий проект поправок в Правила дорожного движения. Документ опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По действующим правилам, знак «Инвалид» могут размещать на машине только те, у кого инвалидность I или II группы, а также граждане, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов.

Проект предлагает также разрешить водителям с III группой инвалидности парковаться под знаками «Стоянка запрещена» и «Стоянка запрещена по четным или нечетным числам».

При этом право ехать под знак «Движение запрещено» остается только у инвалидов I и II групп, а также у перевозящих детей-инвалидов.

В документе говорится, что знак «Инвалид» будут выдавать в учреждениях медико-социальной экспертизы, его нельзя будет купить на заправке или в магазине. По проекту, знак будет именным.

По закону о социальной защите инвалидов, предусмотренные льготы распространяются на всех инвалидов независимо от группы. В Москве инвалидам, в том числе III группы, выдавали разрешения на парковку, но полиция выписывала им протоколы об административном правонарушении, предполагающем штраф до 5 тыс. рублей, передает «Российская газета». После этого конфликта МВД задумалось о введении поправок.

Как сообщали Юга.ру, МВД подготовило проект, предлагающий отменить знак «Шипы».