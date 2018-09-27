Жителей Краснодара предупредили о временном снижении напора воды
Краснодарский край Маша Томилина
В нескольких районах Краснодара из-за замены оборудования на несколько дней ослабнет напор воды
С 23:00 28 сентября до 10:00 1 октября специалисты компании «Краснодар Водоканал» будут проводить замену оборудования на водозаборах «Елизаветинский» и «Ново-Западный». Эти работы направлены на улучшение качества воды, объяснил главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин.
Давление воды может снизиться у жителей частного сектора в Прикубанском, Центральном и Западном округах, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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