В Адыгею в конце лета начнут поставлять оборудование для ветропарка

В Адыгее до 2019 года построят ветроэлектростанцию (ВЭС) промышленных масштабов

Это будет первая ветроэлектростанция такой мощности в РФ. Поставки оборудования на место, отведенное под ветропарк, начнутся в августе и сентябре.

Об этом на X Международном форуме «АТОМЭКСПО-2018» сообщил генеральный директор российско-голландского предприятия RED WIND Эмин Аскеров. Он отметил, что специалисты уже выполнили инженерные изыскания территории строительства, оценку выработки станцией энергии, определили конфигурацию ВЭС. Планируется, что в июне проект пройдет госэкспертизу. Поставки комплектующих в Адыгею начнутся в конце лета. Затем специалисты приступят к установке ветряных башен высотой от 75 до 135 метров. Ввод первой генерации планируется в конце года.

Аскеров отметил, что в республике есть необходимые условия для реализации проекта: природно-климатический фактор, географическое положение. Потенциальная сила ветра на высоте 80 метров составляет 6,4 м/с. Большое значение имеет заинтересованность в создании ВЭС и помощь со стороны органов власти.

«Благодаря содействию главы республики Мурата Кумпилова, отсутствию бюрократических проволочек, эффективному взаимодействию с республиканской властью, работа ведется эффективно», — сказал Аскеров.

Полученная энергия будет передаваться по ЛЭП. Для технологического присоединения к внешним сетям уже идет строительство подстанции 220 кВ и линии электропередачи 220 кВ. Выдавать мощность в энергосистему планируется круглосуточно, по графику ветра. Расчетная выработка Адыгейской ВЭС составит около 355 млн кВт/ч в год.

Планируется, что реализация проекта позволит сократить энергодефицитность республики на 20%. Также будут созданы новые рабочие места. Ожидается, что ВЭС принесет дополнительные налоговые отчисления в бюджет Адыгеи.

Станция включена в схему и программу развития электроэнергетики на 2018–2022 годы, сообщили в пресс-службе главы Республики Адыгея.

Генеральный директор агентства по ядерной энергии ОЭСР Уильям Мэгвуд отметил, что возобновляемые источники энергии смогут стать дополнением ядерной энергетики. В свою очередь «Росатом» рассматривает проекты по ветроэнергетике как одну из перспективных неядерных точек роста.

По данным АО «НоваВинд» (дивизион «Росатома»), потребление электричества в энергосистеме Краснодарского края и Республики Адыгея с 2016 по 2023 год вырастет на 12,4%, или 3 млрд кВт/ч. Показатель составит 30 млрд кВт/ч. Среднегодовой прирост окажется на уровне 1,7%. Это выше среднероссийского темпа прироста.