В Краснодаре с Тургеневского моста сняли парня
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Краснодаре 26 сентября полицейские помогли 26-летнему парню спуститься с Тургеневского моста
Сообщение о том, что на Тургеневском мосту за ограждением находится человек, поступило в полицию в 15:00. Правоохранители выехали на место. Им удалось отговорить парня от прыжка с моста, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Установлено, что молодой человек из Усть-Лабинска. Его доставили в больницу для освидетельствования.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 13 сентября двое полицейских сняли с Тургеневского моста 34-летнего мужчину.
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