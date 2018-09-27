В Краснодаре с Тургеневского моста сняли парня

Краснодарский край

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В Краснодаре 26 сентября полицейские помогли 26-летнему парню спуститься с Тургеневского моста

Сообщение о том, что на Тургеневском мосту за ограждением находится человек, поступило в полицию в 15:00. Правоохранители выехали на место. Им удалось отговорить парня от прыжка с моста, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Установлено, что молодой человек из Усть-Лабинска. Его доставили в больницу для освидетельствования.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 13 сентября двое полицейских сняли с Тургеневского моста 34-летнего мужчину.

Краснодар Полиция
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