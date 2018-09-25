В Сочи назначили нового директора департамента имущественных отношений

Краснодарский край

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Илья Просветов стал директором департамента имущественных отношений администрации Сочи вместо Владимира Пермякова, подозреваемого в превышении полномочий

Нового главу департамента 25 сентября представили на планерном совещании в мэрии курорта.

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2018 года Октябрьский районный суд Краснодара отправил под домашний арест директора департамента имущественных отношений мэрии Сочи Владимира Пермякова, подозреваемого в превышении полномочий. По данным СК, чиновник приобрел в муниципальную собственность квартиры для детей-сирот, которые были непригодны для проживания — в них не было воды, газа и отопления.

Кто такой Илья Просветов

Илья Просветов родился в 1979 году в Краснодаре. В 2001-м окончил Московский государственный социальный университет по специальности «Юриспруденция». С 2003 по 2010 год был управляющим партнера адвокатского бюро. С 2010 по 2018 год занимал разные посты в Многофункциональном центре Сочи — от начальника правового отдела до директора организации.

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