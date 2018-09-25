Туапсинский порт получил национальную премию в сфере транспортной безопасности

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

Туапсинскому морскому торговому порту присудили премию в сфере обеспечения транспортной безопасности

В Калининграде 21 сентября состоялась церемония награждения победителей национальной премии «Транспортная безопасность России — 2018». В двух номинациях лучшими признали компании международной транспортной группы UCL Holding. В номинации «Лучший субъект транспортной инфраструктуры морского или речного транспорта, реализовавший требования в области обеспечения безопасности» первое место получил Туапсинский торговый порт.

Вторую премию в этой номинации присудили морскому порту Санкт-Петербурга. «Волжское пароходство» победило в категории «Лучший перевозчик морского или речного транспорта, реализовавший требования в области обеспечения безопасности».

При выборе победителя экспертный совет оценивал практическую деятельность в сфере транспортной безопасности, уровень укомплектованности предприятий техническими средствами, в том числе отечественной разработки, квалификацию персонала. Также учитывали наличие решений, позволяющих достичь высокого уровня безопасности на транспорте, сообщили в пресс-службе ТМТП.

Премию вручили на VII Всероссийской конференции «Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму — 2018». Учредителем награды стала ассоциация «Транспортная безопасность» и одноименный фонд при поддержке Министерства транспорта РФ.

Награды Порты Транспорт Туапсинский район
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Экс-глава Кабардино-Балкарии назначен замглавы Совбеза РФ
Надежда Цапок вышла из колонии раньше срока и вернулась в Кущевскую
В Краснодаре после открытия части Тургенева 27 сентября изменят маршрут шести автобусов
Брата экс-главы Дагестана задержали за участие в преступном сообществе главы медсоцэкспертизы
Кадыров и Евкуров прокомментировали соглашение о границе между Чечней и Ингушетией
«Черноморец» уступил «Спартаку» и вылетел из Кубка России

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале