В Адыгее увеличили расходы бюджета на ремонт образовательных учреждений

В Адыгее внесли изменения в республиканский бюджет на 2018 год, увеличив расходы на сферу образования

По решению главы Адыгеи Мурата Кумпилова в этом году из бюджета республики на подготовку образовательных учреждений к началу нового учебного года направят 21,3 млн рублей. Кроме того, выделены средства на софинансирование субсидии на модернизацию материально-технической базы Красногвардейского аграрно-промышленного техникума.

Как сообщали Юга.ру, Адыгея стала участником федерального проекта «Молодые профессионалы», на реализацию которого получит грант в 56 млн рублей. Софинансирование из республиканского бюджета составит 52 млн рублей.

В целом расходы казны Адыгеи увеличатся на 505,4 млн рублей и составят более 19,5 млрд рублей. Направление средств носит целевой характер, сообщил министр финансов Довлетбий Долев.

Прогнозируется, что общий объем доходов республиканского бюджета в сумме достигнет почти 18,4 млрд рублей, увеличение составило более 453,3 млн рублей, в основном за счет роста объема безвозмездных поступлений.

«Мы будем строго следить за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств. Все ведомства должны принять необходимые меры, чтобы успешно завершить финансовый год, выполнив все социальные обязательства», — поставил задачу глава Адыгеи Мурат Кумпилов.