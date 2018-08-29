Адыгея направит 108 млн рублей на подготовку специалистов в сфере логистики и транспорта
Адыгея стала участником федерального проекта «Молодые профессионалы», для реализации которого получит грант в 56 млн рублей
Софинансирование из республиканского бюджета составит 52 млн рублей. Средства направят на модернизацию материально-технической базы и подготовку специалистов для сферы обслуживания транспорта и логистики в Красногвардейском аграрно-промышленном техникуме.
Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе республиканского педагогического совещания. Он также поручил профильному министерству разработать программу модернизации профессионального образования в республике.
Кроме того, министерству поручено принять участие в конкурсном отборе на создание в следующем году в Адыгее детского технопарка «Кваноториум».
По мнению Мурата Кумпилова, примером успешной практики, направленной на реализацию образовательных проектов, стало строительство «Математического парка», созданного Республиканской естественно-математической школой (РЕМШ) совместно с Математическим институтом им. В. Стеклова.
«Я считаю, такие проекты помогают привить детям любовь к точным наукам, развивают любознательность и способности школьников», — заключил Кумпилов.
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