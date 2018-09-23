Кубань присоединится к всероссийскому «Географическому диктанту»

Краснодарский край в ноябре в четвертый раз примет участие в ежегодной международной просветительской акции «Географический диктант»

Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба краевой администрации.

В 2018 году акция состоится 11 ноября. Все желающие смогут не только принять участие в проверке знаний географии, написав диктант на специальной площадке или онлайн, но и организовать площадку в своем регионе. Для этого необходимо до 29 октября зарегистрировать ее на сайте dictant.rgo.ru.

Организаторы подготовят четыре варианта текста: два — для проведения на территории России и по одному варианту для участников за рубежом и для тех, кто пишет диктант онлайн. Все варианты будут равны по уровню сложности.

В этом году вариант диктанта впервые будет состоять из 30 вопросов, поделенных на две части с разной степенью сложности. Задания упростят, частично вопросы будут рассчитаны на сообразительность и логическое мышление, рассказали организаторы на сайте проекта.

Как сообщали Юга.ру, первый «Географический диктант» состоялся в 2015 году по инициативе президента России Владимира Путина, организатором акции стало Русское географическое общество.

В 2017 году участниками «Географического диктанта» стали более 260 тыс. жителей России и еще 25 стран. Всего за три года к проекту присоединились 519 тыс. человек.