Путин отправил в отставку члена ЦИК Василия Лихачева

Президент России Владимир Путин 22 сентября подписал указ об отставке члена Центризбиркома РФ Василия Лихачева

Документ о досрочной отставке Лихачева опубликован 23 сентября на официальном портале правовой информации.

Ранее стало известно, что Лихачев подал заявление об отставке, так как выполнил поставленные перед ним задачи, передает RT.

Как сообщали Юга.ру, в 2016 году Василий Лихачев вошел в состав Центризбиркома, где был ответственным за вопросы международного взаимодействия и наблюдения за выборами, занимался организацией голосования граждан РФ на участках на территории других государств. Курировал семь регионов России: Ростовская, Новгородская, Омская, Пензенская и Самарская области, а также Мордовия и Пермский край.

С 2004 по 2010 год Лихачев представлял в Совете Федерации Народное собрание Ингушетии. С 2011 по 2016 год был депутатом Госдумы от фракции КПРФ.

В августе 2018 года Лихачев на пресс-конференции в Ростове-на-Дону высказался насчет повышения пенсионного возрста: «Наше общество обязано просто выдержать, не раскалываясь, не ослабляя те скрепы единения, которые возникли в российском обществе после президентской кампании».