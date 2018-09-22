В Дагестане сгорела сельская школа. Дети будут учиться в соседнем селе

Дагестан

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В селе Миатли Кизилюртовского района Дагестана 21 сентября сгорело здание средней школы

Сообщение о возгорании поступило в МЧС 21 сентября в 23:54. В 5:20 огонь ликвидировали, здание школы сгорело. Площадь пожара составила 517 кв. метров. 

Было задействовано 17 человек и 7 единиц техники. Пострадавших нет, специалисты устанавливают причины пожара, сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Дагестан. 

Учеников сгоревшей школы переведут в учебное заведение соседнего села, которое находится в 5 км от села Миатли. Начальник ГУ МЧС России по Дагестану Нариман Казимагамедов сообщил, что детей будут отвозить в школу на автобусе. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 19 сентября возле аэропорта на улице Бершанской сгорел автомобиль. 

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