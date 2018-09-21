В Горячем Ключе женщина перевела ухажеру из соцсетей 850 тыс. рублей

Краснодарский край

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В Горячем Ключе женщина взяла кредит на 850 тыс. рублей для молодого человека, с которым она познакомилась в соцсетях

В отдел полиции обратилась жительница Горячего Ключа. Она рассказала полицейским, что в интернете познакомилась с молодым человеком. После нескольких недель общения он попросил занять ему крупную сумму денег для покупки земельного участка. Женщина оформила потребительский кредит на свое имя на сумму 850 тыс. рублей и отдала их своему новому знакомому. После этого мужчина перестал выходить на связь.

При проверке выяснилось, что мужчина — житель Краснодара. При знакомстве он представился вымышленным именем и не назвал адрес своего места жительства, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские задержали 33-летнего мужчину и доставили в Горячий Ключ, где поместили в изолятор временного содержания. Он рассказал, что потратил деньги на свои нужды. Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Горячий Ключ Деньги Интернет Мошенничество
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