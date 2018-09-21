В Майкопе чиновница устроилась в мэрию по поддельному диплому
В Адыгее после прокурорской проверки уволили служащую администрации Майкопа, которую приняли на работу по поддельному диплому о высшем образовании
Установлено, что при трудоустройстве в 2008 году в администрацию республиканской столицы местная жительница предоставила поддельный диплом о высшем образовании, который она получила в 2003 году.
Трудовой договор с чиновницей расторгнут. Решается вопрос об уголовном преследовании лиц, виновных в изготовлении и использовании подложного документа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.
Как сообщали Юга.ру, в августе на главу Правобережного района Северной Осетии завели уголовное дело из-за фальшивого диплома.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.