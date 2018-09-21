Путин и Лукашенко проведут в Сочи встречу в формате «один на один»
В Сочи 21 сентября состоятся двусторонние переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко
Накануне Лукашенко прибыл в Сочи, в аэропорту его встретили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр курорта Анатолий Пахомов.
Путин и Лукашенко согласовали грядущую встречу в телефонном разговоре 30 августа, она пройдет в формате «один на один», сообщает пресс-служба президента Беларуси. Главы государств поговорят об отношениях между Россией и Беларусью, рассмотрят перспективу евразийской интеграции и обсудят актуальные международные проблемы.
Кроме того, запланированы переговоры в расширенном формате, в которых примут участие премьер-министры двух стран, вице-премьеры, ответственные за нефтегазовый комплекс, промышленность и сельское хозяйство, а также министры финансов.
Эксперты прогнозируют, что по итогам переговоров могут быть достигнуты соглашения по спорным вопросам в сфере торговли и энергетики, передает RT.
Как сообщали Юга.ру, Путин и Лукашенко собирались вместе посетить турнир по самбо «Плотформа S-70», который прошел 22 августа в Сочи, однако глава Беларуси не приехал на мероприятие, потому что у него были другие планы на день. По словам Лукашенко, Путин не обиделся на него.
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