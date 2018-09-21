Путин и Лукашенко проведут в Сочи встречу в формате «один на один»

В Сочи 21 сентября состоятся двусторонние переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко

Накануне Лукашенко прибыл в Сочи, в аэропорту его встретили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр курорта Анатолий Пахомов.

Путин и Лукашенко согласовали грядущую встречу в телефонном разговоре 30 августа, она пройдет в формате «один на один», сообщает пресс-служба президента Беларуси. Главы государств поговорят об отношениях между Россией и Беларусью, рассмотрят перспективу евразийской интеграции и обсудят актуальные международные проблемы.

Кроме того, запланированы переговоры в расширенном формате, в которых примут участие премьер-министры двух стран, вице-премьеры, ответственные за нефтегазовый комплекс, промышленность и сельское хозяйство, а также министры финансов.

Эксперты прогнозируют, что по итогам переговоров могут быть достигнуты соглашения по спорным вопросам в сфере торговли и энергетики, передает RT.