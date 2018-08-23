Путин наградил победителей турнира по боевому самбо «Плотформа S-70» в Сочи

Президент России Владимир Путин 22 августа посетил соревнования по боевому самбо между российскими спортсменами и представителями сборной мира «Плотформа S-70»

Участниками турнира стали 24 спортсмена из России, США, Испании, Бразилии и Швейцарии. Поединки проводились в три раунда по пять минут, семь боев завершились нокаутом. Сборная России выиграла со счетом 8:4.

В составе национальной команды победы одержали Константин Андрейцев, Сергей Хандожко, Виталий Слипенко, Дмитрий Бикрев, Станислав Клыбик, Арман Царукян, Александр Романов и Денис Гольцов.

В главном бою в весе 93 кг Гольцов одолел бразильца Эрнальдо Оливейру. Награду победителю вручил Владимир Путин. Президент пообщался с бойцами на ринге и сфотографировался с ними.

Путин отметил, что «мы всегда болеем за наших», и поблагодарил иностранных бойцов, не получивших поддержки зала, за то, что они приехали на турнир в Россию.

Кроме главы государства «Плотформу-S-70» посетили руководитель Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный, певица Пелагея, хоккеист Вячеслав Фетисов, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, помощник президента Игорь Левитин, министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как сообщали Юга.ру, 22 августа Владимир Путин в Сочи совершил морскую прогулку с президентом Финляндии Саули Ниинисте на яхте «Чайка».