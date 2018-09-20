В Адыгее на 88% выполнили план по упрощению процедур ведения бизнеса

В Адыгее для улучшения инвестиционного климата работают по целевым моделям Агентства стратегических инициатив

В этом году план по упрощению процедур ведения бизнеса удалось выполнить на 88%, что выше среднероссийского значения на 3%.

«Эта работа находится на контроле главы республики Мурата Кумпилова. Качественное внедрение целевых моделей позволило в прошлом году подняться в Национальном рейтинге до 24 места. Ближайшая цель — войти в двадцатку лучших регионов страны», — сказал 20 сентября вице-премьер Адыгеи Вячеслав Сапиев.

В министерстве экономического развития и торговли республики сообщили, что удалось значительно упростить процедуру ведения бизнеса. Сейчас выполнено 46 показателей из 49 для упрощения процедуры получения разрешения на строительство и территориальное планирование. На 96% завершили работу по внедрению модели на регистрацию права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества. На 77% исполнена модель по упрощению процедуры постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости, на 90% — технологического присоединения к электрическим сетям, 94% — к сетям газораспределения.

На 100% выполнена работа по созданию регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов. Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций также составляет 100%. К концу года в республике ожидается среднее достижение целевых моделей на уровне между 90% и 100%, добавили в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи.

В пресс-службе главы Адыгеи сообщили, что дальнейшее взаимодействие республики с АСИ предусматривает обобщение положительных результатов деятельности по конкретным проектам. Запланировано обучение региональной команды республики в рамках внедрения успешных практик. Одна из них — развитие общественных пространств. Общественным представителем Агентства стратегических инициатив в Адыгее стал гендиректор пивоваренного завода «Майкопский» Каплан Панеш.