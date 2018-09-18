Новым премьер-министром Абхазии назначен бывший спикер парламента Бганба

Президент Абхазии Рауль Хаджимба представил нового главу кабинета министров республики Валерия Бганбу, назначенного на этот пост после гибели в ДТП премьера Геннадия Гагулии

Как сообщали Юга.ру, Геннадий Гагулия погиб в ДТП в ночь на 9 сентября. Автомобиль, в котором ехал чиновник, столкнулся с другим авто и упал в кювет. В больницу попали три человека, премьер-министр скончался.

«Сложившаяся ситуация требует быстрых и радикальных шагов. Поэтому мной подписан указ о назначении премьер-министром Валерия Бганбы — человека, которого все знают», — отметил Хаджимба.

Он выразил уверенность в том, что опыт чиновника позволит решить задачи и реализовать все намеченные планы.

В указе сказано, что новому главе кабмина поручено представить предложения по структуре и персональному составу правительства. А нынешнему составу кабмина поручено продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового.

Кто такой Валерий Бганба

Валерий Бганба родился 26 августа 1953 года в селе Бзыбь Гагрского района. Окончил Кубанский сельскохозяйственный институт, после работал агрономом в одном из совхозов Чечено-Ингушской АССР. Вернувшись в Абхазию в 1978 году, работал агрономом управления сельского хозяйства Гагрского горисполкома, после был назначен вторым секретарем Гагрского горкома комсомола.

В 1989 году был назначен директором Цандрипшского табачно-ферментационного завода. В том же году назначен председателем Гагрского агропромобъединения.

В 1991 году избран депутатом Верховного совета Республики Абхазии. В 1998 году избран председателем Собрания Гагрского района. В 2001 году повторно избран председателем Гагрского собрания.

С 2002 по 2006 год возглавлял администрацию Гагрского района. С 2006 по 2007 годы работал директором санатория СП «Амра-Интернешнл».

С 2007 по 2012 год был депутатом парламента Абхазии четвертого созыва, в пятом созыве (2012-2017 гг.).был избран спикером.

31 мая 2014 года во время политического кризиса в Абхазии депутаты проголосовали за назначение Бганбы и.о. президента республики.