Премьер-министр Абхазии Гагулия погиб в ДТП

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия в ночь на 9 сентября погиб в автомобильной аварии

В МВД Абхазии рассказали, что ДТП случилось в 23:10. Автомобиль, в котором ехал чиновник, упал в кювет. В больницу попали три человека, премьер-министр скончался.

Помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба уточнил, что машина Гагулии столкнулась с автомобилем ВАЗ, за рулем которого был местный житель Хаджарат Тарсман, находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Также в аварии пострадали водитель и охранник чиновника. Они не получили серьезных травм, и их уже выписали из больницы, сообщает РИА «Новости».