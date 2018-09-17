В Ростове реконструируют главный автовокзал
Компания «Донавтовокзал» планирует реконструировать главный автовокзал Ростова-на-Дону
Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
Согласно проекту, реконструкция будет проходить в границах ул. Красноармейской и пр. Сиверса. Проект планировки включает ремонт здания, Привокзальной площади, перронов и автостоянки.
Также планируется отремонтировать диспетчерскую и построить переходную галерею с залами ожидания, объектами сервиса и обслуживания пассажиров. Обновят также часть подпорной стены и парапета реки Темерник, передает 161.ru.
Как сообщали Юга.ру, в июле предприятие «Донавтовокзал» оштрафовали на 10 млн рублей за участие в картельном сговоре. Сотрудники компании перенаправляли пассажиров в кассы компании «Транссервис» при наличии других аналогичных или более выгодных маршрутов.
В августе «Донавтовокзал» обжаловал решение УФАС, но Арбитражный суд Ростовской области оставил жалобу без удовлетворения.
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