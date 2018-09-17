«Ростов» сыграл с «Уралом» вничью и поднялся на второе место в РПЛ

Ростовская область

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ФК «Ростов» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 7-го тура Российской премьер-лиги

Встреча, прошедшая на стадионе «Екатеринбург Арена», завершилась со счетом 1:1. Счет во второй половине матча, на 47- минуте, открыл защитник хозяев Вараздат Ароян. Ростовчане ответили практически сразу — на 49-й минуте Аяз Гулиев прорвался в чужую штрафную, прострелил низом в центр на линию вратарской, где Алексей Ионов ударом в касание расстрелял ворота.

По итогу встречи «Ростов», заработав 14 очков, вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, опередив по дополнительным показателям «Спартак», у которого столько же очков.

В следующем туре желто-синие 22 сентября примут «Уфу».

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