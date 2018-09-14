Адыгея направит 143 млн рублей на ремонт и строительство речных дамб

В Адыгее в 2019–2020 годах планирую отремонтировать две дамбы и построить одну новую

Три объекта Адыгеи победили в конкурсе и вошли в федеральную программу «Развитие водохозяйственного комплекса на период до 2020 года». Федеральное агентство водных ресурсов приняло положительное решение о выделении республике субсидии в 130 млн рублей по этим трем объектам. Софинасирование из республиканского бюджета составило 13 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

В результате в 2019–2020 годах в республике построят защитную дамбу в 4,1 км на реке Лаба в районе села Вольного. В этот период капитально отремонтируют около 28 км дамбы на реке Фарс в Шовгеновском районе, а также почти 2 км дамбы на реке Псенафа в Красногвардейском районе.

«Благодаря поддержке федерального центра, мы сможем провести работы на опасных участках дамб и построить еще одну новую. Это повысит паводковую безопасность региона», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как сообщали Юга.ру, в Адыгее начали работы по расчистке и берегоукреплению Тщикского водохранилища. Их будут проводить поэтапно в течение четырех лет. На эти цели из федерального бюджета выделили 150 млн рублей. Кроме того, из резервного фонда правительства республики в этом году на берегоукрепление направили около 60 млн рублей.

За счет федеральных субвенций с ежегодным финансированием более 15 млн рублей продолжается расчистка русла реки Гиага. Сейчас работы ведут в районе хутора Калинин Майкопского района.