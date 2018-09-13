В Ростове «Летящий мост» хотят построить к 2020 году

Мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев сообщил о сроках строительства «Летящего моста», который должен появиться на левом берегу реки Дон

«Это будет переходный мост от парковки, которая находится напротив стадиона, к парку "Левобережный"», — сказал глава города.

Он отметил, что при строительстве необходимо предусмотреть безопасность. Нужно, чтобы граждане не нарушали ПДД и могли беспрепятственно переходить дорогу.

Кушнарев пояснил, что в ближайшее время проект утвердят. После этого выделят деньги на строительство. Завершить возведение моста собираются в первой половине 2020 года, сообщает портал 161.ru.