В Ростове «Летящий мост» хотят построить к 2020 году
Мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев сообщил о сроках строительства «Летящего моста», который должен появиться на левом берегу реки Дон
«Это будет переходный мост от парковки, которая находится напротив стадиона, к парку "Левобережный"», — сказал глава города.
Он отметил, что при строительстве необходимо предусмотреть безопасность. Нужно, чтобы граждане не нарушали ПДД и могли беспрепятственно переходить дорогу.
Кушнарев пояснил, что в ближайшее время проект утвердят. После этого выделят деньги на строительство. Завершить возведение моста собираются в первой половине 2020 года, сообщает портал 161.ru.
Как сообщали Юга.ру, губернатор Ростовской области Василий Голубев в мае предложил построить переходный мост, который бы соединил правый и левый берега Дона. Он придумал ему название — «Летящий мост». По мнению главы области, конструкция должна быть похожа на мост в московском «Зарядье».
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