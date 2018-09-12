Сборная России по волейболу стартовала на чемпионате мира с победы над Австралией

Мужская сборная России по волейболу в своем первом матче на чемпионате мира — 2018 разгромила команду Австралии

Встреча группы С завершилась со счетом 3:0 (25:21, 25:20, 25:16) в пользу россиян. Самым результативным игроком встречи стал Максим Михайлов, набравший 17 очков; 13 баллов в активе Дмитрия Мусэрского.

Во втором туре 14 сентября подопечные Сергея Шляпникова сыграют со сборной Туниса. 15 сентября россияне встретятся с американцами, 17-го — со сборной Камеруна, а завершат групповой этап матчем с командой Сербии 18 сентября. Все встречи в рамках группы С проходят в Бари (Италия).

Чемпионат мира по волейболу 2018 года проходит в Италии и Болгарии с 9 по 30 сентября.