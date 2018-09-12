Росавиация назвала самые непунктуальные авиакомпании
Самой непунктуальной авиакомпанией России по итогам августа 2018 года оказалась «Якутия», которая задерживала каждый пятый регулярный рейс
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По данным, опубликованным на сайте Росавиаци, в прошлом месяце «Якутия» задержала вылет 272 из 1 тыс. 360 регулярных внутренних и международных рейсов (20%).
В топ-3 антирейтинга пунктуальности вошли «Алроса» (задержано 100 из 1 тыс. 178 рейсов, 8,49%) и «Нордстар» (102 из 1 тыс. 362, 7,49%). Больше всего рейсов с опозданием выпустили «Уральские авиалинии» — 432 из 6 тыс. 237 (6,93%).
Меньше всего задержек было у «Победы» (22 из 3 тыс. 638, 0,6%), Аэрофлот (165 из 24 тыс. 813, 0,66%), «ЮТэйр» (50 из 7 тыс. 385, 0,68%), (Азимут 8 из 852, 0,94%) и «Икар» (13 из 1 тыс. 339, 0,97%).
«Якутия» также стала лидером по количеству опозданий международных чартеров или авиарейсов, задержка вылета которых составила больше двух часов — 13 из 71 рейса (18,3%).
В тройку авиакомпаний, которые часто задерживали чартер, попали также «ИрАэро» (2 из 20 10%) и «Уральские авиалинии» (26 из 269 — 9,7%). Среди крупнейших отечественных чартерных перевозчиков самой непунклуальной оказалась «Россия» — задержавшая 26 из 452 рейсов (5,8%), из них 11 — более чем на 6 часов.
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