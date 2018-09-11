Генпрокуратура выявила нарушения в центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Наказаны 11 сотрудников и главврач

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Из-за многочисленных нарушений, выявленных в Федеральном центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, главврачу вынесено представление

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Установлено, что в учреждении проводились медицинские исследования на оборудовании, не прошедшем техобслуживание. А руководство центра не принимало меры для обеспечения безопасных условий труда сотрудников.

Нарушался двухмесячный срок подготовки экспертных заключений, что приводило к несвоевременному оказанию услуг и нарушению прав хозяйствующих субъектов.

В учреждении велась образовательная деятельность, хотя в штате не было работников с профессиональным образованием и соответствующей квалификацией.

Также допускались многочисленные нарушения законодательства о контрактной системе: оплата поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг осуществлялась по истечении установленного законом срока в 10 дней, отчеты об исполнении контрактов в не размещались в ЕИС и так далее.

В Генпрокуроре отметили, что после выявления нарушений центр разработал план по совершенствованию санэпидэкспертиз и повышению квалификации сотрудников, передает «Интерфакс».

Прокуратура Роспотребназдор
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