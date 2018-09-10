«Единая Россия» набрала 44,5% голосов на выборах в горсовет Майкопа

В Майкопе по итогам выборов депутатов совета народных депутатов при явке в 21,8% большинство избирателей проголосовало за «Единую Россию»

Эта партия получила 44,45% голосов, или 12 тыс. 577 человек. По результатам дополнительных выборов в Госсовет-Хасэ Адыгеи победу одержала представитель «единороссов» Светлана Романова. Об этом 10 сентября сообщил глава ЦИК Адыгеи Нурбий Самогов.

За КПРФ голоса отдали 23,92% или 6 тыс. 767 избирателей, за ЛДПР — 11,93% или 3 тыс. 377 избирателя, за «Справедливую Россию» — 7,88% или 2 тыс. 231 избиратель, за «Коммунистов России» — 5,22% или 1 тыс. 477 избирателей, за «Родину» — 3,24% или 918 избирателей.

«Обращений об отмене итогов голосования либо результатов выборов не поступало. Нарушения есть, но они не влияют на итоги выборов», — заключил Нурбий Самогов.

Как сообщали Юга.ру, в Адыгее в единый день голосования прошло 13 избирательных кампаний, 12 из них — муниципального уровня.