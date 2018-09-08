«Армавир» набрал первые домашние очки, сыграв вничью с «Шинником»

Футбольные клубы «Армавир» и ярославский «Шинник» 8 сентября разделили очки в матче 10-го тура первенства Футбольной национальной лиги

Игра прошла на армавирском стадионе «Юность» завершилась безголевой ничьей — 0:0.

По итогам десяти туров «лисы» с двумя очками занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице ФНЛ. Команда Арсена Папикяна завершила вничью две игры и потерпела поражение в восьми матчах.

В 11-м туре «Армавир» 15 сентября проведет выездной матч с московским «Спартаком-2». Следующую домашнюю встречу кубанский клуб проведет 19 сентября, соперником станет воронежский «Факел».