«Краснодар-2» уступил «Авангарду» и прервал девятиматчевую беспроигрышную серию

«Краснодар-2» 8 сентября провел домашний матч 10-го тура первенства Футбольной национальной лиги против тульского «Авангарда»

Игра завершилась со счетом 0:2. Первый мяч в ворота «быков» на 5-й минуте забил Александр Трошечкин. За 5 минут до конца первого тайма Ильнур Альшин удвоил преимущество гостей.

Матч, прошедший на поле Академии «Краснодара», посетили 1,5 тыс. зрителей.

После этой игры «быки» опустились на пятую строчку в турнирной таблице первенства ФНЛ, пропустив туляков на четвертое место.

В 11-м туре черно-зеленые 15 сентября сыграют в гостях у ярославского «Шинника». 19 сентября «Краснодар-2» на своем поле встретится со «Спартаком-2».