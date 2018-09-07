В Ростовской области потушили природный пожар площадью 10 га

В Азовском районе Ростовской области 7 сентября спасатели потушили пожар площадью 10 га

Сообщение о возгорании сухой растительности на западной окраине хутора Дугино поступило 6 сентября в 10:58. К обеду огонь распространился до села Рогожкино. К тушению привлекли 209 человек и 33 машины. К 6:00 следующего дня пожар полностью ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Погибших и пострадавших нет, площадь пожара достигла 10 га.