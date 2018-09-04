Правительство рассмотрит включение в Налоговый кодекс туристического сбора. И это не курортный
С 2020 года в России регионы могут получить право взимать до 2% туристического сбора от цены проживания. Соответствующее предложение рассматривают Минфин и Минкультуры
Пилотный проект может быть реализован в Санкт-Петербурге, власти которого не раз обсуждали готовность рассмотреть возможность введения такого налога. В декабре 2017 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявлял, что в городе огромное количество памятников, на которые едут смотреть туристы, «их надо реставрировать, а на эти цели денег никогда много не бывает». В конце августа о туристическом сборе на фоне сокращения доходов бюджета вспомнил комитет по финансам Санкт-Петербурга.
Вопрос о введении сбора в размере 1–2% от стоимости проживания по примеру европейских стран поставил председатель комитета Алексей Корабельников во время чтений бюджета на 2019 год. По его словам, предложения о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс обсуждаются с Минфином и Минкультуры. Предполагается, что администрировать сбор будет Федеральная налоговая служба, а в Налоговом кодексе будут установлены его основные параметры. Доходы регионов будут зависеть от установленных ими конкретных параметров. У комитета по финансам Петербурга оценки дохода расходятся в диапазоне от 200 млн до 4 млрд рублей, но, отметил Корабельников, «разумный объем — 1 млрд рублей в год».
Корабельников добавил, что взимать сбор на развитие туристической инфраструктуры хотят и другие субъекты, которые уже обратились с этим вопросом в Минкультуры. В ведомстве сообщили, что предложения «находятся на стадии рассмотрения и требуют более детальной проработки». А Минфин уже внес в правительство свою позицию по этому поводу: ведомство считает, что туристический сбор во многом дублирует уже действующий курортный, и этот опыт нужно учитывать, а с учетом решения правительства внести в Налоговый кодекс платежи, имеющие по своей природе налоговый характер, вопрос о расширении практики сбора стоит рассматривать в рамках налогового законодательства, «предоставив максимальную свободу регионам», пишет РБК.
Напомним, в 2018 году в трех российских регионах — Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях — стартовал эксперимент по взиманию курортного сбора — налога за пользование курортной инфраструктурой. Размер курортного сбора устанавливают сами регионы, но в 2018 году он не может превышать 50 рублей за сутки с одного человека, а в последующие годы — 100 рублей. Средства аккумулируются в Фонд развития курортной инфраструктуры, созданный в каждом из регионов-участников. В законе прописано, что собранные деньги пойдут исключительно на работы по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры. Эксперимент продлится до 31 декабря 2022 года. Если его сочтут успешным, этот опыт могут распространить и на другие регионы. А если эксперимент себя не оправдает — его отменят.
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