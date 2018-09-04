Правительство рассмотрит включение в Налоговый кодекс туристического сбора. И это не курортный

С 2020 года в России регионы могут получить право взимать до 2% туристического сбора от цены проживания. Соответствующее предложение рассматривают Минфин и Минкультуры

Пилотный проект может быть реализован в Санкт-Петербурге, власти которого не раз обсуждали готовность рассмотреть возможность введения такого налога. В декабре 2017 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявлял, что в городе огромное количество памятников, на которые едут смотреть туристы, «их надо реставрировать, а на эти цели денег никогда много не бывает». В конце августа о туристическом сборе на фоне сокращения доходов бюджета вспомнил комитет по финансам Санкт-Петербурга.

Вопрос о введении сбора в размере 1–2% от стоимости проживания по примеру европейских стран поставил председатель комитета Алексей Корабельников во время чтений бюджета на 2019 год. По его словам, предложения о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс обсуждаются с Минфином и Минкультуры. Предполагается, что администрировать сбор будет Федеральная налоговая служба, а в Налоговом кодексе будут установлены его основные параметры. Доходы регионов будут зависеть от установленных ими конкретных параметров. У комитета по финансам Петербурга оценки дохода расходятся в диапазоне от 200 млн до 4 млрд рублей, но, отметил Корабельников, «разумный объем — 1 млрд рублей в год».

Корабельников добавил, что взимать сбор на развитие туристической инфраструктуры хотят и другие субъекты, которые уже обратились с этим вопросом в Минкультуры. В ведомстве сообщили, что предложения «находятся на стадии рассмотрения и требуют более детальной проработки». А Минфин уже внес в правительство свою позицию по этому поводу: ведомство считает, что туристический сбор во многом дублирует уже действующий курортный, и этот опыт нужно учитывать, а с учетом решения правительства внести в Налоговый кодекс платежи, имеющие по своей природе налоговый характер, вопрос о расширении практики сбора стоит рассматривать в рамках налогового законодательства, «предоставив максимальную свободу регионам», пишет РБК.