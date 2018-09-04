Ставропольчанин распилил башенный кран и сдал его на металлолом
Полицейские Ставропольского края задержали подозреваемого в хищении строительного крана
О происшествии стало известно 4 сентября.
В Буденновском районе предприниматель сообщил в полицию о том, что с территории строительного объекта исчез принадлежащий ему башенный грузоподъемный кран. Ущерб составил 700 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Оперативники изъяли с места происшествия фрагменты рельс и крана.
Полицейские установили предполагаемого участника преступления. Им оказался 31-летний местный житель, который работал в строительной компании. В ОВД он признал свою вину.
Мужчина решил, что машина на заброшенной стройке никому не принадлежит. Четыре дня он разрезал башенный кран на части, затем сдал конструкции на металлолом, а полученные деньги потратил на свои нужды.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).
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