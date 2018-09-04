Кубань заняла седьмое место среди регионов РФ по объему киберхищений
Первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев прокомментировал ситуацию с кибербезопасностью в Краснодарском крае
Об этом он рассказал на брифинге для журналистов, который состоялся 3 сентября в Краснодаре.
По словам Сычева, Кубань — это регион, который обеспечен деньгами, имеет развитую промышленность и сельское хозяйство.
«Финансовый фон здесь очень хороший. По числу киберхищений край находится на седьмом месте по сравнению с другими регионами. Это хороший показатель по итогам прошлого года. На первом месте стоит Москва, на втором — Санкт-Петербург», — пояснил представитель Центробанка.
Сычев отметил, что пик активности кибермошенников приходится на декабрь — месяц, когда проходит максимум расчетных операций по закрытию финансового года. К этому времени на счетах граждан аккумулируются деньги на подарки и отдых.
«В 2017 году злоумышленники покушались почти на 4 млн рублей. Это около 1,2 тыс. операций», — добавил представитель Банка России.
Как сообщали Юга.ру, Сычев рассказал о том, как организованы сообщества киберпреступников. Он также заявил об отсутствии определенной географической привязки у киберпреступлений.
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