Кубань заняла седьмое место среди регионов РФ по объему киберхищений

Первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев прокомментировал ситуацию с кибербезопасностью в Краснодарском крае

Об этом он рассказал на брифинге для журналистов, который состоялся 3 сентября в Краснодаре.

По словам Сычева, Кубань — это регион, который обеспечен деньгами, имеет развитую промышленность и сельское хозяйство.

«Финансовый фон здесь очень хороший. По числу киберхищений край находится на седьмом месте по сравнению с другими регионами. Это хороший показатель по итогам прошлого года. На первом месте стоит Москва, на втором — Санкт-Петербург», — пояснил представитель Центробанка.

Сычев отметил, что пик активности кибермошенников приходится на декабрь — месяц, когда проходит максимум расчетных операций по закрытию финансового года. К этому времени на счетах граждан аккумулируются деньги на подарки и отдых.

«В 2017 году злоумышленники покушались почти на 4 млн рублей. Это около 1,2 тыс. операций», — добавил представитель Банка России.