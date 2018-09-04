В Центробанке рассказали об интернациональном характере киберпреступности

Вся Россия

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Первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев рассказал об отсутствии определенной географической привязки у киберпреступлений

На брифинге для журналистов, который прошел 3 сентября, он ответил на вопрос портала Юга.ру о странах, с территории которых ведутся атаки на российскую финансовую систему.

«Специалисты, которые находятся на другом конце, могут жить совершенно в любой стране. Вопрос в том, граждане каких они стран. Киберпреступность транснациональна», — пояснил Сычев.

Он отметил, что ЦБ РФ активно работает с коллегами из национальных банков ЕАЭС.

«С кем-то уже есть, с кем-то сейчас в ближайшее время заключат соглашения. По этому информационному обмену видим, что киберпреступники кочуют из одной страны в другую. При этом, паспорт какой страны у них — это большой вопрос», — заключил представитель Банка России.

Как сообщали Юга.ру, Сычев рассказал о том, как организованы сообщества киберпреступников.

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