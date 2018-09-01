«Анжи» с минимальным счетом проиграл самарским «Крыльям Советов»

Дагестан, Вся Россия

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Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» 1 сентября на выезде сыграл с «Крылья Советов»

Матч прошел в рамках шестого тура РПЛ на «Самара Арене». Матч завершился со счетом 1:0. Единственный мяч на 83-й минуте забил нападающий самарского клуба Сергей Корниленко. «Анжи» проиграли в пятый раз подряд.

Махачкалинский клуб занимает последнее место в турнирной таблице. Следующий матч «Анжи» проведет 16 сентября против «Краснодара».   

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