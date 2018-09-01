ФК «Ростов» в домашнем матче сыграл вничью с казанским «Рубином»
Футбольный клуб «Ростов» 31 августа на домашнем поле сыграл вничью с «Рубином» из Казани
Матч 6-го тура РПЛ состоялся на «Ростов Арене». Его посетили 40 тыс. зрителей.
Счет открыли хозяева на 37-й минуте. Алексей Ионов реализовал пенальти. Ответный гол забил Егор Сорокин на 50-й минуте. Встреча завершилась со счетом 1:1.
«Мы готовились к сопернику, который любит играть в такой же манере, как и мы. В обороне мы сыграли идеально, а в атаке все было сложнее. На последней трети поля нужны были решения от футболистов», — цитирует главного тренера Валерия Карпина пресс-служба ФК «Ростов».
Матч 7-го тура РПЛ «Ростов» проведет на выезде. Желто-синие 16 сентября встрется с «Уралом».
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