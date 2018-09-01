ФК «Ростов» в домашнем матче сыграл вничью с казанским «Рубином»

Футбольный клуб «Ростов» 31 августа на домашнем поле сыграл вничью с «Рубином» из Казани

«Мы готовились к сопернику, который любит играть в такой же манере, как и мы. В обороне мы сыграли идеально, а в атаке все было сложнее. На последней трети поля нужны были решения от футболистов», — цитирует главного тренера Валерия Карпина пресс-служба ФК «Ростов».