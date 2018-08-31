Путин в Сочи встретится с президентом Азербайджана
Краснодарский край, Вся Россия, В мире Оксана Васильченко
В Сочи 1 сентября состоится встреча президента РФ Владимира Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева
Планируется, что главы двух государств рассмотрят перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества. Они обсудят актуальную международную и региональную проблематику.
Ожидается, что по итогам переговоров Путин и Алиев подпишут ряд межправительственных и межведомственных документов, сообщает пресс-служба администрации президента России.
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