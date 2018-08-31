ЦБ России отозвал лицензию у черкесского «К2 Банка»

Центральный Банк РФ 31 августа отозвал лицензию на совершение операций у карачаево-черкесcкого «K2 Банка»

Соответствующий приказ опубликован на сайте Центробанка.

По данным ЦБ, организация занимала 349-е место в банковской системе РФ, не являлась социально значимой и не оказывала существенного влияния на экономические показатели Карачаево-Черкесской Республики. Также «К2 Банк» не был участником системы страхования вкладов.

Сумма гарантий, выданных «К2 Банком», к августу составила 9,5 млрд рублей и превысила размер собственных средств организации более чем в пять раз. При оценке деятельности банка выявили признаки банкротства, что стало реальной угрозой интересам его кредиторов, сообщает пресс-служба Центробанка.

Кроме того, ЦБ за последние 12 месяцев три раза проводил оценку деятельности черкесского банка.

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